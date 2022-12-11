Джордан Пул: «Ветераны «Уорриорз» не собираются помогать тем, кому все равно»
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул рассказал, какую роль в его развитии сыграли опытные игроки команды Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.
«Дело не в том, что ветераны не хотят давать советов. Просто они не собираются помогать тем, кому все равно. Они проходят через невзгоды, кровь, пот и слезы. Они жертвуют годами и постоянно находятся в стрессе.
Именно поэтому они не хотят кому попало дарить ценности, которые позволили им провести такую успешную карьеру. Им нужно убедиться, что ты готов пройти лишнюю милю, пожертвовать собой», – признался Пул.
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