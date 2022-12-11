Джордан Пул: «Ветераны «Уорриорз» не собираются помогать тем, кому все равно»

Защитник «Голден Стэйт» рассказал, какую роль в его развитии сыграли опытные игроки команды , и .

«Дело не в том, что ветераны не хотят давать советов. Просто они не собираются помогать тем, кому все равно. Они проходят через невзгоды, кровь, пот и слезы. Они жертвуют годами и постоянно находятся в стрессе.

Именно поэтому они не хотят кому попало дарить ценности, которые позволили им провести такую успешную карьеру. Им нужно убедиться, что ты готов пройти лишнюю милю, пожертвовать собой», – признался Пул.

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