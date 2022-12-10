Шакил О′Нил отреагировал на заявление Дрэймонда о том, что Леброн лучше Джордана
Легендарный центровой Шакил О′Нил отреагировал на заявление форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина о том, что Леброн Джеймс превзошел Майкла Джордана и является лучшим баскетболистом всех времен.
«Мне нравится Дрэймонд, это его мнение. Мне нравится, когда у людей в этом мире есть свое мнение. Единственная проблема, когда у кого-то есть собственное мнение, а я с ним не согласен.
Я не согласен, но не собираюсь распинаться на эту тему. Дрэймонд высказал свое мнение. Мой вариант – Джулиус Ирвинг слеш Майкл Джордан. Вот мой выбор», – заявил О’Нил.
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