Легендарный центровой ′Нил отреагировал на заявление форварда «Уорриорз» о том, что превзошел Майкла Джордана и является лучшим баскетболистом всех времен.

«Мне нравится Дрэймонд, это его мнение. Мне нравится, когда у людей в этом мире есть свое мнение. Единственная проблема, когда у кого-то есть собственное мнение, а я с ним не согласен.

Я не согласен, но не собираюсь распинаться на эту тему. Дрэймонд высказал свое мнение. Мой вариант – слеш . Вот мой выбор», – заявил О’Нил.

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