Джейсон Кидд об интересе «Нью-Йорка»: «Никогда не задумывался об уходе из «Далласа»

Джейсон Кидд не заинтересован в уходе из «Мэверикс».

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд в день матча с «Никс» ответил на вопрос об интересе со стороны нью-йоркского клуба в межсезонье-2025.

«Нам в «Далласе» предстоит много работы, чтобы стать чемпионами, и я готов на все. Этот клуб задрафтовал меня. Здесь я побеждал. Я люблю этот город. Люблю болельщиков. Поэтому мне никогда не приходило в голову уезжать из Далласа», – заявил Кидд.