Звездный защитник прокомментировал разгромное поражение от с разницей «-27» в матче лидеров Западной и Восточной конференций НБА.

Букер набрал 17 очков при 6 из 17 с игры.

«Такое поражение должно считаться за два. Хорошая новость хотя бы в том, что оно все-таки будет считаться только за одно.

Мы не можем винить в поражении схемы, ротацию и все, что связано с тренером. Нам надо посмотреть на себя в зеркало, всей команде, и исправить это», – заявил Букер.

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