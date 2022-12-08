Девин Букер – о «-27» в матче с «Селтикс»: «Такое поражение должно считаться за два»
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал разгромное поражение от «Бостона» с разницей «-27» в матче лидеров Западной и Восточной конференций НБА.
Букер набрал 17 очков при 6 из 17 с игры.
«Такое поражение должно считаться за два. Хорошая новость хотя бы в том, что оно все-таки будет считаться только за одно.
Мы не можем винить в поражении схемы, ротацию и все, что связано с тренером. Нам надо посмотреть на себя в зеркало, всей команде, и исправить это», – заявил Букер.
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