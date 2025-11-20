Марк Кьюбан опроверг слух о намерении «Далласа» обменять Энтони Дэвиса в этом сезоне

Марк Кьюбан рассказал о дальнейшей судьбе Энтони Дэвиса.

Миноритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил изданию The Athletic, что организация не планирует обменивать звездного форварда Энтони Дэвиса в этом сезоне.

«Мы не будем этого делать. Мы хотим бороться за победы», – ответил Кьюбан в электронном письме на вопрос, будут ли он и владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон искать варианты обмена Дэвиса.

Кьюбан снова вернулся к принятию решений в «Далласе» после увольнения Нико Харрисона. Ранее сообщалось, что техасцы готовы к перестройке вокруг Купера Флэгга уже в этом сезоне.