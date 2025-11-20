Видео
33 очка Шэя Гилджес-Александера позволили «Тандер» уверенно обыграть «Кингз»

В игре против «Сакраменто» (113:99) разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным на площадке, набрав 33 очка, 8 подборов, 3 передачи на 3 потери и 2 перехвата.

Защитник реализовал 12 из 24 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 8 из 10 штрафных.

Центровой Чет Холмгрен добавил 21 очко (10 из 15 с игры, 1 из 5 из-за дуги) и 7 подборов.

В составе из соперника больше всего набрал разыгрывающий Деннис Шредер со скамейки. На его счету 21 очко (9 из 21 с игры, 2 из 9 из-за дуги), 5 подборов и 3 передачи за 32 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
