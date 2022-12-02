Защитник и форвард признаны лучшими игроками в НБА по итогам октября/ноября.

Букер на старте нового сезона набирает 29,0 очка в среднем за игру, 30 ноября с «Чикаго» он записал на свой счет 51 очко. Девин имеет лучший в карьере показатель по подборам (5,3) и реализует 37,8% из-за дуги. «Санз» лидируют на Западе с результатом 15-6.

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Тейтум занимает 2-е место в лиге по результативности – 31,6 очка за игру. Он также набирает 7,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру. «Селтикс» держат 1-е место в НБА – 18-4.

На награду также претендовали:

Запад: Стефен Карри («Уорриорз»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Лука Дончич («Даллас»), Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джерами Грант и Анферни Саймонс (оба «Портленд»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Никола Йокич («Денвер») и Джа Морэнт («Мемфис»).

Восток: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), О Джи Ануноби («Торонто»), Демар Дерозан («Чикаго»), Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Тайриз Халибертон и Майлз Тернер («Индиана»), Донован Митчелл («Кливленд») и Франц Вагнер («Орландо»).