Гилберт Аренас: «Кейд Каннингем в Детройте не входит в планы Nike. На месте фанатов «Пистонс» я бы волновался»
Гилберт Аренас предупредил поклонников «Пистонс» по поводу Кейда Каннингема.
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что новость о выпуске персональной линейки кроссовок Кейда Каннингема из «Пистонс» компанией Nike должна обеспокоить поклонников клуба из Детройта.
«Народу не понравится, что я это скажу. Но если вы болеете за «Пистонс», вам стоит беспокоиться. Nike – спонсор НБА, и у Nike свои планы. И я почти уверен, что Кейд Каннингем в Детройте не входит в их планы.
Теперь он их игрок, они собираются наладить массовое производство его кроссовок. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы Кейд выигрывал чемпионаты и все такое, ведь это поможет все компенсировать. Но если у команды пойдут неудачные сезоны, они перенесут этот продукт на более крупный рынок», – пояснил блогер.
