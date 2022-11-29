Яннис Адетокумбо и Деандре Эйтон – лучшие игроки недели в НБА

объявила лучших игроков шестой игровой недели регулярного чемпионата-2022/23 в обеих конференциях.

Самым ценным на Западе был признан центровой «Финикса» Деандре Эйтон. Он набирал в среднем 23,7 очка и 16 подборов при реализации 67,4% бросков с игры. «Санз» выиграли все три матча недели.

На Востоке лучшим игроком стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Его показатели – 35,3 очка, 9,5 подбора и 5,8 передачи. «Бакс» выдали 3-1 на этом отрезке.

В число претендентов от Западной конференции вошли: ( ), и Энтони Дэвис ( ), Никола Йокич («Денвер»), Джа Морэнт («Мемфис»).

В Восточной конференции на награду претендовали: Бэм Адебайо и Калеб Мартин («Майами»), Джейсон Тейтум и Джейлен Браун («Бостон»), Тобайас Харрис и Шейк Милтон («Филадельфия»), Беннедикт Матурин и Майлз Тернер («Индиана»), Донован Митчелл («Кливленд»).

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