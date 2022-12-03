Стеф Карри – лучший в НБА по очкам в 4-й четверти, Тейтум – 2-й, Яннис – 3-й
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри показывает лучшую результативность в четвертых четвертях матчей среди всех игроков НБА. В нынешнем сезоне Карри набрал 160 очков (8,4 в среднем за матч) в заключительных 10-минутках.
По данному показателю он опережает форварда «Бостона» Джейсона Тейтума (156 очков) и лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо (141 очко). В пятерку лучших игроков рейтинга также входят Кевин Дюрэнт из «Бруклина» (139 очков) и Энтони Эдвардс из «Миннесоты» (131 очко).
Лучшие в НБА по очкам в 4-й четверти (среднее время на площадке в 4-й четверти)
1. Стефен Карри – 160 очков
2. Джейсон Тейтум – 156 очков
3. Яннис Адетокумбо – 141 очко
4. Кевин Дюрэнт – 139 очков
5. Энтони Эдвардс – 131 очко
6. Джейлен Брансон – 128 очков
7-9. Донован Митчелл – 127 очков
7-9. Бэм Адебайо – 127 очков
7-9. Беннедикт Матурин – 127 очков
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