Стеф Карри – лучший в НБА по очкам в 4-й четверти, Тейтум – 2-й, Яннис – 3-й

Лидер показывает лучшую результативность в четвертых четвертях матчей среди всех игроков НБА. В нынешнем сезоне Карри набрал 160 очков (8,4 в среднем за матч) в заключительных 10-минутках.

По данному показателю он опережает форварда Джейсона Тейтума (156 очков) и лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо (141 очко). В пятерку лучших игроков рейтинга также входят Кевин Дюрэнт из (139 очков) и Энтони Эдвардс из «Миннесоты» (131 очко).

Лучшие в НБА по очкам в 4-й четверти (среднее время на площадке в 4-й четверти)

1. Стефен Карри – 160 очков

2. Джейсон Тейтум – 156 очков

3. Яннис Адетокумбо – 141 очко

4. – 139 очков

5. Энтони Эдвардс – 131 очко

6. Джейлен Брансон – 128 очков

7-9. Донован Митчелл – 127 очков

7-9. Бэм Адебайо – 127 очков

7-9. Беннедикт Матурин – 127 очков

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