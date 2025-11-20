4

Колин Каухерд: «Леброн не довольствуется ролью Робина при Луке. Но они могут найти баланс»

Колин Каухерд сказал важные слова про дуэт Леброна и Дончича.

Эксперт Колин Каухерд порассуждал о динамике звездного дуэта «Лейкерс» Леброн ДжеймсЛука Дончич.

«Леброн всегда был лучшим игроком в своей команде. В прошлом сезоне Лука получил травму и немного набрал вес. В итоге в большинстве матчей Леброн был как минимум на уровне Луки, а зачастую и лучше.

В матче с «Ютой» Лука владел мячом 44% времени. У Остина Ривза было 25%. Леброн владел мячом 13% времени, и все у «Лейкерс» отлично работало. Считаю ли я, что семь бросков и 13% владения мячом – это те показатели, которые удовлетворят Леброна в апреле? Нет, я так не считаю.

Но Леброн по-настоящему умен. Он всегда расчетлив. Он всегда все делает обдуманно, от питания до бросков. А у «Лейкерс» хорошо организованная атака, в коллективе царит радостная атмосфера. Вчерашний вечер был похож скорее на интенсивную, но все же двустороннюю игру. «Юта» очень плоха в защите. И Леброн всегда был невероятно адаптируемым игроком. Майкл Джордан – нет. Покойный Кобе – нет. Кармело – нет. Леброн всегда был адаптируемым.

Я все лето говорил, что худой Лука – лучший атакующий игрок в мире. Худой Лука вчера набрал 37 очков. Мог бы набрать больше. Он отправлял мяч в корзину, когда ему вздумается.

«Юта» ужасно играет в защите. А Леброн хитер. Он выбрал именно эту неделю для возвращения. Почему? Они играют с «Джаз» дважды. Никакой физической борьбы и много выходных.

Джей Джей Редик хороший атакующий тренер, он умеет настраивать командное нападение. У них фантастический спейсинг, много пространства. Они хорошо двигают мяч. Делятся мячом. Но Леброн никогда не был настоящим Робином. Он всегда был Бэтменом почти в каждом матче своей карьеры.

Так что он не довольствуется семью бросками. Он не довольствуется 13% времени с мячом в руках. Возможно, это будут 18, 20, 21%? Дело не в том, что с Джеймсом что-то не так. Лука настолько доминирует, а Леброн настолько стар, что именно так и должно быть в регулярном чемпионате», – считает Каухерд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
