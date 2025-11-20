«Он столько всего делает для команды. В защите и нападении». Бэм Адебайо вернулся на площадку в матче с «Голден Стэйт»
Бэм Адебайо завершил восстановление.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо завершил восстановление после травмы большого пальца ноги и вышел на паркет в победном матче с «Голден Стэйт» (110:96).
На его счету 20 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 29 минут. Адебайо завершил матч со 2-м в команде показателем «плюс/минус» – «+15».
Центровой пропустил 6 матчей.
«Он столько всего делает для команды. В защите, когда он был на площадке, уверен, были отличные показатели. В нападении он столько всего умеет, не ограничен парой полезных навыков. Здорово, что он вернулся», – заявил главный тренер Эрик Споэльстра.
«Чувствовал себя хорошо. Старался найти свой ритм, органично влиться в игру и принимать правильные решения», – поделился Адебайо.
