Эрик Споэльстра: «Никто не откажется от денег, чтобы уменьшить количество матчей, у ситуации с играми бэк-ту-бэк нет решения»

Эрик Споэльстра не думает, что количество игр в НБА уменьшится.

«Хит» победили в матче с «Уорриорз» (110:96), проводившими 5-й матч бэк-ту-бэк в сезоне. Ключевые игроки «Голден Стэйт» не сумели выйти на выездную встречу.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал ситуацию с расписанием в лиге.

«В нынешней структуре чемпионата ничего нельзя сделать. Мы обсуждали это со Стивом Керром в сборной. Но ничего не поменяется. Единственный способ – согласиться примерно на 10 игр меньше за сезон перед подписанием телевизионного контракта. Но этого не произошло. Никто не откажется от денег ради меньшего количества матчей. Так что решения нет», – заключил Споэльстра.