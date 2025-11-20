  • Спортс
  • Брэндон Ингрэм и Ар Джей Барретт набрали 44 очка на двоих в игре с «Сиксерс» и вывели «Торонто» на 2-е место на Востоке
Брэндон Ингрэм и Ар Джей Барретт набрали 44 очка на двоих в игре с «Сиксерс» и вывели «Торонто» на 2-е место на Востоке

«Рэпторс» выбились в лидеры Восточной конференции.

5-я подряд победа «Торонто» пришлась на встречу с «Филадельфией». Вся стартовая пятерка «Рэпторс» закончила победный матч (121:112) с двузначным (16 и более) количеством очков. Форварды Брэндон Ингрэм и Ар Джей Барретт набрали по 22 очка.

Ингрэм реализовал 7 из 10 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 6 из 7 штрафных, добавив к статистике 5 передач.

Барретт попал 6 из 12 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 8 из 9 штрафных. У него также 3 подбора и 4 передачи.

Задняя линия «Филадельфии» – Тайриз Макси (24 + 9 передач), Ви Джей Эджкомб (21 + 6 подборов + 4 передачи) и Квентин Граймс (21) – не смогла переломить ход встречи в пользу «Сиксерс» в отсутствие Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
