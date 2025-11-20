«Уорриорз» дали отдых Карри, Батлеру и Грину, клуб завершил серию из 17 матчей за 29 дней в 12 городах
Звезды «Голден Стэйт» пропустили последний матч выездного турне.
Разыгрывающий Стеф Карри и форварды Джимми Батлер и Дрэймонд Грин не вышли на игру с «Майами», «Голден Стэйт» уступил – 96:110.
У Карри небольшое растяжение голеностопа. У Батлера проблемы со спиной. Грин и защитник Бадди Хилд заболели, но Хилд смог принять участие в матче.
«Голден Стэйт» завершил сложнейший этап своего расписания на старте чемпионата. Клуб провел 17 матчей (самое большое количество в лиге) за 29 дней, выступив в 12 городах и отыграв 5 матчей бэк-ту-бэк.
«Уорриорз» смогли завершить этот отрезок с положительным балансом побед и поражений – 9-8.
Следующие 5 игр команда проведет дома.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости