«Уорриорз» дали отдых Карри, Батлеру и Грину, клуб завершил серию из 17 матчей за 29 дней в 12 городах

Звезды «Голден Стэйт» пропустили последний матч выездного турне.

Разыгрывающий Стеф Карри и форварды Джимми Батлер и Дрэймонд Грин не вышли на игру с «Майами », «Голден Стэйт » уступил – 96:110.

У Карри небольшое растяжение голеностопа. У Батлера проблемы со спиной. Грин и защитник Бадди Хилд заболели, но Хилд смог принять участие в матче.

«Голден Стэйт» завершил сложнейший этап своего расписания на старте чемпионата. Клуб провел 17 матчей (самое большое количество в лиге) за 29 дней, выступив в 12 городах и отыграв 5 матчей бэк-ту-бэк.

«Уорриорз» смогли завершить этот отрезок с положительным балансом побед и поражений – 9-8.

Следующие 5 игр команда проведет дома.