  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Уорриорз» дали отдых Карри, Батлеру и Грину, клуб завершил серию из 17 матчей за 29 дней в 12 городах
7

«Уорриорз» дали отдых Карри, Батлеру и Грину, клуб завершил серию из 17 матчей за 29 дней в 12 городах

Звезды «Голден Стэйт» пропустили последний матч выездного турне.

Разыгрывающий Стеф Карри и форварды Джимми Батлер и Дрэймонд Грин не вышли на игру с «Майами», «Голден Стэйт» уступил – 96:110.

У Карри небольшое растяжение голеностопа. У Батлера проблемы со спиной. Грин и защитник Бадди Хилд заболели, но Хилд смог принять участие в матче.

«Голден Стэйт» завершил сложнейший этап своего расписания на старте чемпионата. Клуб провел 17 матчей (самое большое количество в лиге) за 29 дней, выступив в 12 городах и отыграв 5 матчей бэк-ту-бэк.

«Уорриорз» смогли завершить этот отрезок с положительным балансом побед и поражений – 9-8.

Следующие 5 игр команда проведет дома.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoДрэймонд Грин
logoБадди Хилд
logoМайами
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжимми Батлер
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
19 ноября, 18:54
«Ничего страшного, но посмотрим». Стеф Карри усугубил легкую травму правого голеностопа в матче с «Орландо»
19 ноября, 09:50
Стив Керр: «Определился со стартовой пятеркой. Мне понравилось то, что я увидел»
14 ноября, 14:45
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
21 минуту назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
33 минуты назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
56 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
20 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
21 минуту назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
21 минуту назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
21 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42