Форвард «Уорриорз» обвиняется в изнасиловании в рамках гражданского иска, поданного против университета Вермонта тремя бывшими студентками.

Девушки утверждают, что университет продемонстрировал «преднамеренное безразличие к сексуальным домогательствам и нападениям среди студентов».

Баскетболист «Голден Стэйт» не является ответчиком по иску.

В судебном иске против университета бывшая университетская пловчиха Кендалл Уэр утверждает, что Лэмб изнасиловал ее на вечеринке за пределами кампуса. Упоминается также о двух других инцидентах, связанных с Энтони.

«Уорриорз» выступили с заявлением.

«Энтони не является ответчиком в этом судебном процессе и, насколько нам известно, никогда не обвинялся ни в каких правонарушениях ни в одном судебном деле. Перед подписанием контракта мы вместе с НБА и его бывшими командами провели соответствующую работу, как делаем со всеми игроками. Если появится какая-либо новая информация, мы обязательно ее оценим и будем действовать по ситуации», – говорится в сообщении клуба.

Лэмб отыграл за Вермонт четыре сезона. В 18 матчах текущего розыгрыша 24-летний баскетболист набирает 5,8 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

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