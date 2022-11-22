«Голден Стэйт» снова фигурантом судебного иска о продвижении обанкротившейся криптовалютной компании FTX

Чемпион НБА снова фигурантом судебного иска о продвижении криптовалютной компании FTX, которая ранее подала заявление о банкротстве.

Владелец счета FTX Эллиот Лам подал в суд на «Уорриорз», обвинив команду в мошенническом продвижении FTX.

Лам, гражданин Канады и житель Гонконга, утверждает, что потерял 750 тысяч долларов на своем счете FTX. Он подал коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

В списке ответчиков помимо «Голден Стэйт» основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Лам обвинил ответчиков в ложном представлении о том, что FTX является «жизнеспособным и безопасным способом инвестировать в криптовалюту». Он считает, что они обманом заставляли клиентов инвестировать в биржу. В декабре 2021 года «Голден Стэйт» объявил FTX своей официальной криптовалютной платформой. Это стало первым подобным партнерством в профессиональном спорте.

«Голден Стэйт» и Стефен Карри ранее уже попадали в число ответчиков по иску из-за банкротства FTX.

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