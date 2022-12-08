Совет по ценным бумагам Техаса начал расследование в отношении суперзвезды «Уорриорз» и других знаменитостей, которые продвигали криптовалютную компанию FTX.

«Любой, кто дает инвестиционные советы в Техасе, должен быть зарегистрирован. Эти люди должны правдиво раскрывать все известные существенные факты. В Техасе нет другой системы правосудия или регулирования для знаменитостей», – сказал директор по обеспечению соблюдения правовых норм в Совете по ценным бумагам штата Техас Джо Ротонда.

Месяц назад третья по величине в мире криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве после того, как больше не могла выполнять запросы клиентов на вывод средств.

Знаменитостям уже приходилось сталкиваться с последствиями продвижения криптовалютных фирм. Телезвезде Ким Кардашьян пришлось заплатить 1,26 миллиона долларов за то, что она не сообщила, что ее пост в соцсетях с рекламой криптовалюты был платным.

С FTX помимо Карри сотрудничали такие знаменитости, как квотербек НФЛ Том Брэди, звезда тенниса , комик Лэрри Дэвид, Кардашьян и другие.

дважды становился фигурантом судебного иска о продвижении обанкротившейся криптовалютной компании FTX.

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