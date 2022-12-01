Джерри Стэкхауз набросился на судью во время матча NCAA и был удален с площадки
Главный тренер университета Вандербилт Джерри Стэкхауз был удален с площадки во время матча чемпионата NCAA после того, как набросился на судью.
Бывший игрок НБА пришел в ярость после того, как центровой его команды Лиам Роббинс получил технический за то, что ударил себя по голове во время празднования данка. Тренерскому штабу и службе охраны пришлось сдерживать Стэкхауза и уводить его с площадки.
Инцидент произошел во второй половине выездного матча университета Вандербилт против Университета Вирджиния Коммонуэлт.
«Судейство в сегодняшнем матче было плохим. Парни могут показывать жесты, когда забрасывают важные мячи. Я считаю, что мой игрок не заслуживал технического», – сказал после матча Стэкхауз.
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