Джерри Стэкхауз набросился на судью во время матча NCAA и был удален с площадки

Главный тренер университета Вандербилт Джерри Стэкхауз был удален с площадки во время матча чемпионата после того, как набросился на судью.

Бывший игрок пришел в ярость после того, как центровой его команды Лиам Роббинс получил технический за то, что ударил себя по голове во время празднования данка. Тренерскому штабу и службе охраны пришлось сдерживать Стэкхауза и уводить его с площадки.

Инцидент произошел во второй половине выездного матча университета Вандербилт против Университета Вирджиния Коммонуэлт.

«Судейство в сегодняшнем матче было плохим. Парни могут показывать жесты, когда забрасывают важные мячи. Я считаю, что мой игрок не заслуживал технического», – сказал после матча Стэкхауз.

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