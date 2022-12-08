Джордан Кларксон устроил потасовку с Джонатаном Кумингой и был удален

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Защитник «Юты» Джордан Кларксон на последней минуте матча с «Голден Стэйт» (124:123) устроил потасовку с форвардом Джонатаном Кумингой.

Кларксону не понравилось, как Куминга сыграл против него в защите, он резко схватил соперника левой рукой, а затем пытался выяснить отношения, но баскетболистов разняли.

Кларксон по итогам эпизода был удален.

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