Защитник «Юты» на последней минуте матча с (124:123) устроил потасовку с форвардом .

Кларксону не понравилось, как Куминга сыграл против него в защите, он резко схватил соперника левой рукой, а затем пытался выяснить отношения, но баскетболистов разняли.

Кларксон по итогам эпизода был удален.

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