Главный тренер поделился впечатлениями от матча с «Ютой» (123:124), отметив, что в недоумении от того, как команда провела решающие моменты.

За 13,3 секунды до сирены «Уорриорз» вели 4 очка, за 6,9 секунды до конца имели «+2» и вводили мяч из-за боковой линии на половине соперника.

«Вспоминая свой личный опыт, могу сказать, что раз в год случаются такие матчи, когда ты покидаешь арену со словами: «Как это могло случиться?»

Наделаешь кучу ошибок в концовке и покидаешь арену, качая головой: «Как мы вообще могли допустить что-то подобное?», – признался Керр.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»