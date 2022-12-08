Стив Керр – о поражении от «Юты»: «Раз в год случаются такие матчи»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями от матча с «Ютой» (123:124), отметив, что в недоумении от того, как команда провела решающие моменты.

За 13,3 секунды до сирены «Уорриорз» вели 4 очка, за 6,9 секунды до конца имели «+2» и вводили мяч из-за боковой линии на половине соперника.

«Вспоминая свой личный опыт, могу сказать, что раз в год случаются такие матчи, когда ты покидаешь арену со словами: «Как это могло случиться?»

Наделаешь кучу ошибок в концовке и покидаешь арену, качая головой: «Как мы вообще могли допустить что-то подобное?», – признался Керр.

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