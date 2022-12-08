«Юта» вырвала победу у «Голден Стэйт» после перехвата и данка Фонтеккьо за 1,4 секунды до сирены

Теги Голден Стэйт НБА видео Юта Малик Бизли Симоне Фонтеккьо Никил Александер-Уокер Джордан Пул Баскетбол

«Юта» в среду вырвала победу у «Голден Стэйт» на последних секундах матча.

За 6,9 секунды до финальной сирены «Уорриорз» вели 123:122 и вводили мяч из-за боковой линии на половине соперника.

Игрокам «Джаз» быстро удалось сделать перехват благодаря Никилу Александер-Уокеру, который выбил мяч у Джордана Пула. Хозяева устремились в быструю атаку, Малик Бизли сделал передачу на Симоне Фонтеккьо, который исполнил победный данк за 1,4 секунды до конца.

В последнем владении «Голден Стэйт» совершил еще одну потерю и потерпел 13-е поражение в сезоне (13-13).

В активе итальянского новичка «Юты» 18 очков и 3 подбора.

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