Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на решение разорвать контракт с ним в одностороннем порядке.

Ирвинг вышел на матч НБА против «Шарлотт» в именных кроссовках The Kyrie 3 Raygun, заклеив при этом эмблему Nike пленкой с надписью «Я свободен».

Компания официально разорвала сотрудничество с Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом. По информации Forbes, разыгрывающий получал 11 миллионов в год благодаря контракту с Nike.

Ирвинг опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже баскетболист удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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