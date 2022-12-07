Эмин Антонян: «Клубы НБА могут не предложить Ирвингу новый контракт»

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Ведущий «Взял Мяч» Эмин Антонян поделился опасениями о будущем Кайри Ирвинга в НБА.

«В НБА может появиться негласное правило не подписывать Кайри. Не давать ему новый контракт. Мы знаем, что «Бруклин» должны были подписывать Име Удоку, но получили звонок, после чего передумали и повысили Жака Вона.

Я допускаю, что после разрыва контракта с Nike, после интервью, которое дал владелец Фил Найт, клубы тоже не будут давать Кайри работу. Есть опасения, что Ирвинг стал Канье Уэстом в мире НБА», – рассказал Антонян в эфире «Взял Мяч Live».

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