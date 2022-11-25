Кайри Ирвинг пожертвовал 60 тысяч долларов мусульманской школе в Нью-Йорке

Разыгрывающий «Нетс» пожертвовал 60 тысяч долларов мусульманской школе для темнокожих в Нью-Йорке.

Ирвинг лично посетил самую старую черную мусульманскую школу в городе и сделал пожертвование.

Кайри недавно был втянут в скандал из-за поста с отсылкой к антисемитскому фильму, но выполнил все условия, которые были поставлены перед ним для исправления ситуации.

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Хамза Абдул-Мумит