Кайри Ирвинг пожертвовал 60 тысяч долларов мусульманской школе в Нью-Йорке
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг пожертвовал 60 тысяч долларов мусульманской школе для темнокожих в Нью-Йорке.
Ирвинг лично посетил самую старую черную мусульманскую школу в городе и сделал пожертвование.
Кайри недавно был втянут в скандал из-за поста с отсылкой к антисемитскому фильму, но выполнил все условия, которые были поставлены перед ним для исправления ситуации.
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Хамза Абдул-Мумит
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