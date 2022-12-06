Nike продает именные кроссовки Кайри за полцены

Официальный сайт Nike снизил стоимость именных кроссовок Кайри Ирвинга на 50%. В частности, модель «Infinity» стоит 69,97$ за пару вместо изначальных 140$, а модель «Low 5» – 61,97$ вместо 120$.

Вчера компания официально разорвала сотрудничество с Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом. По информации Forbes, разыгрывающий получал 11 миллионов в год благодаря контракту с .

Ирвинг опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже баскетболист удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют