Кайри Ирвинг: «Нет ничего ценнее, чем быть свободным»

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг отреагировал на расторжение контракта с компанией .

Игрок опубликовал в Twitter* гифку с фразой «Нет ничего ценнее, чем быть свободным».

Американский производитель обуви и одежды Nike официально разорвал сотрудничество с Ирвингом после скандала с антисемитским фильмом. Его новая именная модель кроссовок Kyrie 8 не будет выпущена.

Разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют