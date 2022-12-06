Пол Джордж вернулся в строй после семи пропущенных матчей
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в понедельник вернулся в строй после семи пропущенных матчей.
Во встрече с «Хорнетс» (119:117) Джордж набрал 19 очков, 3 подбора и 7 передач при 8 из 15 с игры.
Джордж восстановился после повреждения подколенного сухожилия.
В матче с «Шарлотт» в состав калифорнийской команды также вернулись Кавай Ленард и Люк Кеннард.
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