Пол Джордж вернулся в строй после семи пропущенных матчей

Звездный форвард в понедельник вернулся в строй после семи пропущенных матчей.

Во встрече с «Хорнетс» (119:117) Джордж набрал 19 очков, 3 подбора и 7 передач при 8 из 15 с игры.

Джордж восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

В матче с в состав калифорнийской команды также вернулись и .

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