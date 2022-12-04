Ивица Зубац – об игре без Ленарда и Джорджа: «Это тяжело и очень выматывает»
Центровой «Клипперс» Ивица Зубац после поражения от «Кингз» (96:123) признался, что команде тяжело выступать без своих лидеров Кавая Ленарда и Пола Джорджа.
«Это очень выматывает. Мы провели так много матчей без них. Очень тяжело, когда не хватает игроков.
Тяжело, но игроки травмируются повсюду. Некоторым командам просто не везет больше, чем остальным. Нам нужно продержаться, пока Ленард и Джордж не вернутся», – сказал хорватский бигмен.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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