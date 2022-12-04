Тайрон Лю: «Кавай пропустил 15 месяцев, и вы думаете, что он не хочет играть?»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю опроверг слухи о том, что лидеры команды Кавай Ленард и Пол Джордж не играют из-за управления нагрузкой, и что игроки сами выбирают, какие матчи пропускать.
«Они определенно хотят играть, но нужно подходить к этому с умом. Мне тоже не нравится, что происходит. Кавай пропустил 15 месяцев, и вы думаете, что он не хочет играть? Он хочет играть. И Пол Джордж хочет играть.
Но всему свое время. Они еще восстанавливаются, они прогрессируют и делают все правильно, пытаясь набрать нужную форму. Надеюсь, что они вернутся во время предстоящего тура. Я настроен оптимистично.
Никто не будет пропускать 8-9 матчей подряд только потому, что не хочет играть. Они травмированы и делают все возможное, чтобы вернуться», – сказал Лю.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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