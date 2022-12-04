Ленард и Джордж пропустили матч против «Кингз», но полетят с «Клипперс» в выездной тур

Звезды «Клипперс» и приняли участие в пятничной тренировке команды, но не вышли на площадку в домашнем матче против (96:123) в субботу.

По словам главного тренера , Ленард и Джордж завершили тренировку в хорошем настроении и присоединятся к команде в предстоящем выездном туре из четырех матчей, который начнется в понедельник в Шарлотт.

«Они чувствовали себя хорошо, поэтому, надеюсь, мы вернем их очень скоро, и они отправятся в тур. Это положительный момент», – сказал Лю.

Ленард пропустил шестой матч из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Джордж пропустил семь матчей из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

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