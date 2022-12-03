Болельщик, из-за которого оштрафовали Дрэймонда Грина, согласился пожертвовать 25 000 долларов на благотворительность

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был оштрафован лигой на 25 000 долларов за мат в адрес болельщика во время гостевого матча против «Далласа» (113:116).

В комментариях под новостью о штрафе появилось сообщение от болельщика, из-за которого Грин получил штраф. Им оказался технический директор Алихан Рехматулла.

«Дрэймонд Грин, я тот парень, на которого вы кричали. Это неправильно, ведь мы просто развлекались.

Я отправлю 25 тысяч долларов в благотворительный фонд, который вам нравится, или в NBA Cares, позвоните мне 🙏🏽» – написал Рехматулла.

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