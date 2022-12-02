«Я никогда этого не говорил». Дрэймонд Грин не стал комментировать слухи о его желании перейти в «Лейкерс»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался прокомментировать слухи о том, что он хотел бы объединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».
«Я никогда этого не говорил.
Люди могут говорить, что хотят. Я не из тех, кто реагирует на то, что кто-то сказал. Я реагирую только тогда, когда хочу отреагировать. Я не реагирую только потому, что кто-то так сказал», – заявил четырехкратный чемпион НБА.
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
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