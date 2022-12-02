«Я никогда этого не говорил». Дрэймонд Грин не стал комментировать слухи о его желании перейти в «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался прокомментировать слухи о том, что он хотел бы объединиться с в .

«Я никогда этого не говорил.

Люди могут говорить, что хотят. Я не из тех, кто реагирует на то, что кто-то сказал. Я реагирую только тогда, когда хочу отреагировать. Я не реагирую только потому, что кто-то так сказал», – заявил четырехкратный чемпион .

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа