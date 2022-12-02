Дрэймонд Грин: «Хочу провести еще четыре или пять сезонов»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в интервью журналисту Марку Джей Спирсу ответил на вопрос, как долго он собирается играть в НБА.
«Я хочу провести еще четыре или пять сезонов. Этого было бы достаточно для меня», – сказал 32-летний игрок.
Грин является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
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