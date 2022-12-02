Дрэймонд Грин оштрафован на 25 тысяч долларов за нецензурную брань в адрес болельщика
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за нецензурную брань в адрес болельщика.
Инцидент произошел в начале четвертой четверти выездного матча против «Далласа», в котором калифорнийцы уступили со счетом 113:116.
Грин произнес в адрес болельщика: «Не разговаривай со мной, черт возьми. Сядь и заткнись».
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