«Сядь и заткнись». Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Мэверикс»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время гостевого матча против «Далласа» (113:116) вступил в словесную перепалку с одним из зрителей.
Инцидент произошел за 11:20 до конца четвертой четверти встречи, когда защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди исполнял штрафные броски.
На видео слышно, как Грин произносит в адрес болельщика: «Не разговаривай со мной, черт возьми. Сядь и заткнись».
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