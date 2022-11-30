«Сядь и заткнись». Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Мэверикс»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время гостевого матча против (113:116) вступил в словесную перепалку с одним из зрителей.

Инцидент произошел за 11:20 до конца четвертой четверти встречи, когда защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди исполнял штрафные броски.

На видео слышно, как Грин произносит в адрес болельщика: «Не разговаривай со мной, черт возьми. Сядь и заткнись».

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа