«Ничего, кроме благодарности». Мэтт Райан попрощался с «Лейкерс»

Форвард Мэтт Райан попрощался с «Лейкерс» после отчисления из команды.

«Ничего, кроме благодарности Лос-Анджелесу и «Лейкерс» Любая возможность играть в НБА, не говоря уже об этом клубе – это нечто особенное. Спасибо вам.

С нетерпением жду, что ждет меня в будущем!» – написал Райан.

Райан провел за «озерников» 12 матчей в новом сезоне , набирая 3,9 очка при 37,1% из-за дуги.

Самый памятный момент с участием Райана – 3-очковый под сирену в матче с «Пеликанс», после которого «Лейкерс» взяли вторую победу в сезоне.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀