Джо Дюмарс об увольнении Уилли Грина: «Мы должны выкладываться в каждом матче, этого не случилось»

Джо Дюмарс обосновал свои решения по позиции главного тренера.

«Пеликанс» начали сезон с прежним тренером Уилли Грином по главе, но уволили его после результата 2-10.

«Видел игру некоторых баскетболистов до прихода в клуб. Уилли неплохо справлялся. Так что после занятия должности сказал ему, что готов продолжать работать с ним. Было правильно дать ему шанс.

С точки зрения идентичности мне нужно было, чтобы команда боролась в каждом матче. Но мы начали проигрывать одним и тем же образом. Никаких улучшений не произошло.

Именно это я всегда говорил нашему тренерскому штабу. Мы должны выкладываться в каждой игре. Дело не в нападении, защите или показателях побед.

Продолжаю стоять на этой позиции, и обозначил эту цель перед Джеймсом Боррего утром», – заключил глава баскетбольных операций «Нового Орлеана» Джо Дюмарс .