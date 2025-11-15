Исайя Кординье стал MVP 11-го тура Евролиги
Самым ценным игроком 11-го тура Евролиги стал защитник Исайя Кординье из «Анадолу Эфеса». Его клуб справился с «Баварией» (74:72), несмотря на травмы ключевых игроков, включая Шейна Ларкина.
Кординье набрал 26 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата. Защитник реализовал 7 из 9 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков.
Это второй титул MVP тура в карьере игрока, первый он получил в прошлом сезоне, выступая за «Виртус».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
