с запасом лидирует в новом сезоне по эффективности бросков в прыжке.

«Селтикс» набирают в среднем 1,18 очка на один бросок в прыжке. Отмечается, что лидерство «кельтов» во многом связано с высоким процентом реализации 3-очковых (более 40%), который обеспечивают ролевые игроки команды.

В Топ-3 также и .

Наименьшая эффективность джамперов в нынешнем сезоне у «Лейкерс» (0,91 очка на один бросок в прыжке).

Средний показатель по НБА – 1,02 очка.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Соцсети Кирка Голдсберри