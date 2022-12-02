«Бостон» лидирует в НБА по эффективности бросков в прыжке
«Бостон» с запасом лидирует в новом сезоне НБА по эффективности бросков в прыжке.
«Селтикс» набирают в среднем 1,18 очка на один бросок в прыжке. Отмечается, что лидерство «кельтов» во многом связано с высоким процентом реализации 3-очковых (более 40%), который обеспечивают ролевые игроки команды.
В Топ-3 также «Бруклин» и «Голден Стэйт».
Наименьшая эффективность джамперов в нынешнем сезоне у «Лейкерс» (0,91 очка на один бросок в прыжке).
Средний показатель по НБА – 1,02 очка.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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Соцсети Кирка Голдсберри
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