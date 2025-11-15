Шейн Ларкин выбыл из строя на 2 месяца из-за растяжения паховых связок

Шейн Ларкин получил травму в 1-й четверти матча Евролиги против «Баварии». Обследование выявило травму паховых связок. Разыгрывающий пропустит порядка 8 недель.

Ларкин набирает 15,8 очка, 4,5 передачи и 2,5 подбора за 31,7 минуты в среднем в этом розыгрыше Евролиги.

«Анадолу Эфес» идет в нижней части таблицы с результатом 4-7.