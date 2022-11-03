Форвард стал автором спасительного 3-очкового под сирену об окончании четвертой четверти в матче с «Пеликанс» (120:117 ОТ).

Райан забросил при счете 108:111 после поперечной передачи , который вводил мяч в игру из-за боковой линии. На атаку у «озерников» оставалось 1,3 секунды.

В дополнительной 5-минутке «Лейкерс» вырвали победу – 9:6 и 120:117. Команда стартовала в новом сезоне с результатом 2-5.

Райан – игрок скамейки «озерников». В пяти встречах чемпионата он набирает 5,0 очка за 12,8 минуты на площадке.

Перед попаданием Райана игрок «Пеликанс» Дайсон Дэниэлс смазал два штрафных броска.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru