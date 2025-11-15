Эрик Споэльстра: «Хочу, чтобы Николе Йовичу было 28 лет. Должен быть терпеливым, но не буду»

Эрик Споэльстра описал отношение к Николе Йовичу.

Молодой сербский форвард «Хит» Никола Йович подписал 4-летний контракт на 62,4 миллиона в это межсезонье. На его счету 9,1 очка, 4,6 подбора и 3,2 передачи за 21,8 минуты в среднем в 13 играх этого чемпионата.

«Мне очень нравится Нико, его потенциал. Постоянно приходится напоминать себе, что ему только 22 года. Хочу, чтобы ему было 28. Понимаю, что должен быть терпеливым с ним и Келелом Уэйром , но в то же время не буду.

Наш потолок растет, как только игра Нико становится более стабильной. Он предельно универсален на обеих сторонах площадки, выкладывается, становится связующим звеном. Это комбинация просмотра записей, бросковых тренировок, повторений, практики, работы с тренерами. Все это подготавливает к настоящей игре.

Он значительно продвинулся в своих навыках. С нами, с сербской сборной, с победными ожиданиями. Он единственный молодой игрок в их сборной, это помогает его прогрессу. Начало сезона немного неровное, но это выправится», – заключил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра .