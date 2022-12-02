Шестиматчевый выезд может стать ключевым фактором для руководства «Лейкерс» при принятии решения по обмену

«Лейкерс» изучают варианты усиления состава перед 15 декабря, когда недавние свободные агенты станут доступными для обмена.

Как сообщает The Athletic, предстоящий шестиматчевый выезд может стать ключевым фактором для руководства «озерников» при принятии решения по обмену и тому, насколько активно калифорнийцы будут использовать имеющиеся драфт-ресурсы.

У «Лейкерс» шесть побед в последних восьми матчах. Команде предстоят встречи с представителями Востока: «Милуоки», «Вашингтон», «Кливленд», «Торонто», «Филадельфия» и «Детройт».

Отмечается, что «Лейкерс» склоняются к обмену Патрика Беверли и Кендрика Нанна на ролевых игроков, крупный трейд с участием Расселла Уэстбрука менее вероятен.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна