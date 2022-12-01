Обозреватель Клэй Трэвис – Леброну Джеймсу: «Почему ты и твоя команда солгали о том, что стали жертвами преступления на расовой почве?»

Известный спортивный обозреватель Клэй Трэвис отреагировал на слова суперзвезды «Лейкерс» , который спросил репортеров, почему они не задают ему вопросы о старой фотографии с владельцем команды НФЛ «Даллас» Джерри Джонсом.

«Леброн, раз ты хочешь, чтобы СМИ задавали тебе больше вопросов о не баскетбольных проблемах. У меня для тебя три вопроса. Поддерживаешь ли ты основные права человека в Китае? Считаешь ли ты, что Nike должна производить твои кроссовки с использованием рабского труда за границей или платить прожиточный минимум в Америке?

И третий вопрос. Ты утверждал, что кто-то написал расистское оскорбление на воротах твоего особняка стоимостью более 20 миллионов долларов. Полиция Лос-Анджелеса провела расследование и не нашла доказательств того, что это когда-либо происходило. Почему ты и твоя команда солгали о том, что стали жертвами преступления на расовой почве? И почему ты ни разу не извинился за эту ложь?» – написал Трэвис.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна