Анхель Нуньес вернулся в «Шленск»

33-летний американский форвард Анхель Нуньес (203 см) снова будет выступать за «Шленск».

Баскетболист защищал цвета польского клуба последние 2 года, но завершал сезон-2024/25 в испанской «Корунье».

В польском чемпионате Нуньес набирал 12,9 очка, 7,1 подбора и 1,6 передачи за 28 минут в среднем.

Форвард поможет «Шленску» в Еврокубке, где команда идет с результатом 3-4. Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего чемпионата.