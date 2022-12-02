«Лейкерс» склоняются к обмену Беверли и Нанна на ролевых игроков, трейд Уэстбрука менее вероятен
«Лейкерс» изучают варианты усиления состава перед 15 декабря, когда недавние свободные агенты станут доступными для обмена.
Как сообщает The Athletic, руководство «Лейкерс» на данном этапе склоняется к обмену Патрика Беверли, Кендрика Нанна и пиков (один первого раунда и/или несколько второго раунда) на ролевых игроков с целью укрепления ротации.
При таком раскладе «Лейкерс» по-прежнему смогут обменять Расселла Уэстбрука и пик первого раунда ближе к дедлайну.
Калифорнийцы все еще не отказываются от попытки обменять Уэстбрука и драфт-активы на звездного игрока, но такой сценарий менее вероятен по сравнению с небольшой сделкой, в которой планируется задействовать Беверли и Нанна.
Уэстбрук прибавил в эффективности после перевода на скамейку, у «Лейкерс» шесть побед в последних восьми матчах.
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