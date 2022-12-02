«Лейкерс» изучают варианты усиления состава перед 15 декабря, когда недавние свободные агенты станут доступными для обмена.

Как сообщает The Athletic, руководство «Лейкерс» на данном этапе склоняется к обмену , и пиков (один первого раунда и/или несколько второго раунда) на ролевых игроков с целью укрепления ротации.

При таком раскладе «Лейкерс» по-прежнему смогут обменять и пик первого раунда ближе к дедлайну.

Калифорнийцы все еще не отказываются от попытки обменять Уэстбрука и драфт-активы на звездного игрока, но такой сценарий менее вероятен по сравнению с небольшой сделкой, в которой планируется задействовать Беверли и Нанна.

Уэстбрук прибавил в эффективности после перевода на скамейку, у «Лейкерс» шесть побед в последних восьми матчах.

«Лейкерс» за счет обмена хотят усилить снайперскую бригаду и добавить габаритов.

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