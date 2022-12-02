Разыгрывающий «Нетс» признался, что внезапное отстранение от матчей из-за поста в социальной сети сказалось на его игре.

«Я провел множество часов работы над собой перед сезоном. И эта дисквалификация, когда тебя вот так убирают из состава, сильно выбила меня из игрового ритма.

Я не играл где-то 14 дней, что-то вроде того. Мне пришлось приложить усилия, чтобы вернуться в ритм. В жизни всякое бывает, но сейчас я снова с товарищами по команде и делаю все, чтобы побеждать. Настрой не изменился, просто мяч залетает в корзину не так часто, как хотелось бы», – заявил Ирвинг.

Ирвинг пропустил 8 матчей регулярного чемпионата НБА после того, как клуб отстранил его на неопределенный срок за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

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