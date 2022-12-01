Генеральный директор Amazon заявил, что антисемитский фильм, который продвигал Кайри Ирвинг, не будет удален

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Генеральный директор компании Amazon Энди Джесси заявил, что скандальный антисемитский фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг продвигал у себя в социальных сетях, не будет удален с платформы.

«Как ритейлер контента для сотен миллионов клиентов с множеством разных точек зрения, мы должны предоставлять доступ к этим точкам зрения, даже если они оскорбительны и отличаются от наших точек зрения», — сказал Джесси на саммите DealBook в Нью-Йорке.

Ирвинг был дисквалифицирован клубом за публикацию ссылки на фильм в своих соцсетях. Игрок пропустил восемь матчей.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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