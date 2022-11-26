Итан Томас: «Кайри не празднует День благодарения, потому что люди восхваляют резню его народа»

Теги Бруклин НБА Итан Томас Кайри Ирвинг Баскетбол

Быший игрок НБА Итан Томас рассказал, почему разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не считает День благодарения праздником.

«Все знают, почему Кайри Ирвинг не празднует День благодарения. Он объяснил, что связан с коренным населением США. Люди восхваляют резню его народа. СМИ специально провоцируют Кайри», – заявил Томас.

В четверг, 24 ноября, НБА не проводила матчи в связи с празднованием Дня благодарения.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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